Рівень води в р. Мертвовід станом на 8 червня

У Вознесенську стрімко підвищився рівень у річці Мертвовід біля переправи, яка зараз функціонує замість зруйнованого російськими військами мосту.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Як видно на фото, водопропускні труби під дорожним покриттям вже майже під водою та існує загроза підтоплення мосту.

Рівень води в р. Мертвовод станом на 07 червня

Міський голова Вознесенська Євген Величко зазначив, що зараз у громаді спостерігається підняття рівня води у річках Південний Буг та Мертвовід. Ситуація контрольована, але просить дотримуватись правил безпеки.

— Наголошуємо, що категорично заборонено купатись у водоймах Внаслідок швидкого затоплення критичними об’ємами, до ґрунтових вод можуть потрапити збудники небезпечних інфекційних захворювань: дизентерії, лептоспірозу, черевного тифу, туберкульозу та ін. Існує ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, — зазначив він.

Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся ще на два сантиметри та досяг позначки 99 см.

Станом на 10:00 рівень води продовжує рости, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Станом на 8:00 8 червня в акваторії Миколаєва вода піднялася до 97 сантиметрів. Наразі вже 99 см. До критичної позначки, після якої ймовірно почне підтоплювати будинки, лишилося 6 сантиметрів.

Нагадаємо, в обласній військовій адміністрації пояснили, що підвищення води на 105 сантиметрів є відміткою, після якої у Миколаєві можуть початися підтоплення будівель.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Станом на 7 червня в Снігурівській громаді Миколаївщини внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Також нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.