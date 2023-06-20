У Первомайську планують вдруге ліквідувати збитковий водоканал та створити нове комунальне підприємство зі статутним капіталом у 15 млн грн.

Про це свідчать відповідні проекти рішень, які опубліковані на сайті міськради.

З 2007 року у місті працювало КП «Первомайський міський водоканал». У ЗМІ повідомляли про його мільйонні борги. Крім того, за інформацією міськради, гроші на ремонт систем водопостачання, технологічне оснащення підприємства, запровадження нових технологій не вкладалися.

У 2018 році було проведено реформування цього підприємства та створено на його базі нове КП «Первомайськводоканал», яке було без боргових зобов’язань. В модернізацію нового підприємства вклали з бюджету міста більше 28 млн грн. Однак у квітні 2023 року стало відомо, що нове підприємство теж збиткове. Дебіторська заборгованість КП сягнула понад 56 млн грн, а споживачі заборгували більш 11 млн грн.

В проєкті рішення, яке мають виносити на розгляд депутатів міськради, пропонують вдруге ліквідувати існуюче підприємство, а працівників звільнити.

В документі вказано, що кредитори можуть заявляти свої вимоги протягом шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про ліквідацію КП. Після цього складуть проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна «Первомайськводоканалу», перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Також буде стягнена дебіторська заборгованість комунального підприємства.

Якщо у підприємства не вистачить грошей для виплати боргів кредиторам, то майно КП продадуть. А якщо і після продажу майна не вистачить коштів для виплати боргів, то його визнають банкрутом.

Вже іншим документом депутатам пропонують створити нове КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Статутний капітал підприємства визначено у розмірі 15 мільйонів гривень.

Нове КП займатиметься такими видами робіт:

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

Забір, очищення та постачання води.

Каналізація, відведення й очищення стічних вод.

Вантажний автомобільний транспорт.

Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Надання інших допоміжних комерційних послуг.

Нагадаємо, що КП «Первомайськводоканал» отримало від іноземних партнерів два нових генератори потужністю 512 кВт кожен.

Також повідомлялося, що у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводить реконструкцію резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.