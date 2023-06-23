Дмитро Лисицький

Герой Росії підполковник Дмитро Лисицький застрелився у березні 2023 року через провальний наступ на Миколаїв минулого року, яким керував генерал РФ Аркадій Марзоєв.

Про це пише «Російська служба ВВС».

«Російським наступом, що провалився, на Миколаїв у 2022 році керував близький до голови Генштабу Валерія Герасимова генерал Аркадій Марзоєв. Провали на фронті не завадили його підвищенню та нагородженню черговим орденом. А один із найдосвідченіших офіцерів російської армії підполковник Дмитро Лисицький за підсумками тих подій застрелився», — стверджує видання.

Підполковник Дмитро Лисицький та генерал-лейтенант Аркадій Марзоєв

У лютому 2023 року телеграм-канал «Тринадцятий», який веде російський військовий із Санкт-Петербурга Єгор Гузенко, написав, що у перші кілька днів війни при наступі на Херсон та Миколаїв загинули близько півтори тисячі окупантів із 247-го полку російських десантників. У цих операціях брав участь і Дмитро Лисицький, якого називають одним із найдосвідченіших підполковників росармії. Єгор Гузенко звинуватив у провалі Аркадія Марзоєва, який командував наступом.

24 лютого 2022 року, стверджує «Тринадцятий», генерал Марзоєв відправив десантників 247-го полку наступати на Херсон, запевнивши офіцерів, що розвідка проведена, і траса на місто вільна, але натомість військовослужбовці потрапили в засідку ЗСУ, зазнавши тяжких втрат.

За два дні ситуація повторилася, тільки цього разу десантники намагалися штурмувати миколаївський аеропорт.

«Усього за два дні 247-й ДШП втратив 76 людей убитими та близько 140 пораненими, знищено 9 бойових машин», — стверджував Єгор Гузенко.

Двоє колишніх підлеглих Дмитра Лисицького підтверджують, що полк зазнав у перші дні російського вторгнення критичних втрат. Загинув навіть командир полку підполковник Костянтин Зізевський.

Підполковник Дмитро Лисицький, стверджують його товариші по службі, зміг вивести з оточення в аеропорту Миколаєва свій батальйон без втрат і організував оборону по річці Інгулець, яку російська армія намагалася тримати аж до втечі з Миколаївської області та правобережжя Херсонщини.

Співслуживці підполковника Дмитра Лисицького стверджують, що у полку обговорювалося, що після виведення свого батальйону з оточення та порятунку хоча б частини особового складу офіцер буде повторно поданий на звання Героя Росії, але натомість його після конфлікту з генералом Аркадієм Марзоєвим було відправлено у відпустку і на лікування у рідному Ставрополі з пораненнями обох ніг.

Вже перебуваючи у Ставрополі, як стверджують співрозмовники Бі-бі-сі, Дмитро Лисицький писав доповідні про те, хто винен у розгромі 247 полку, які відправляв на ім'я Володимира Путіна, Сергія Шойгу, Валерія Герасимова, в адміністрацію президента РФ і Міноборони.

26 березня 2023 року стало відомо, що Володимир Путін нагородив генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва орденом Олександра Невського. Того ж дня підполковник Дмитро Лисицький застрелився.

Похорони Дмитра Лисицького

— Він жив полком, це також могло вплинути. Не зазнав втрати полку, — сказав Бі-бі-сі Тимур Хазіахметов, який служив під командуванням Дмитра Лисицького 13 років тому.

У ставропольському 247 десантно-штурмовому полку Дмитро Лисицький прослужив 30 років. 1993 року він брав участь у захопленні невизнаної Абхазії, потім у обох чеченських кампаніях, 1999 року був у Дагестані.

Також він брав участь в організації Іловайського котла на Донбасі у 2014 році.

Закритим указом від 22 січня 2015 року офіцера було нагороджено званням «Герой Росії», зірку йому Володимир Путін вручив 20 лютого 2015 року в Кремлі.

Раніше повідомлялося, що російська влада робить все можливе, щоб не платити батькам убитих російських солдатів грошову компенсацію. Чотирьом десантникам, знищеним захисниками Миколаєва, видали статус «безвісно відсутніх», який не передбачає виплат, обіцяних Путіним.