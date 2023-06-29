На території Чорноморської сільської ради Миколаївського району з приватної власності забрали 15 га лісів. Ця територія повернута до державної власності.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що вартість 15 га землі фахівці оцінили у 586 млн грн.

— Головне управління Держгеокадастру в області при формуванні ділянок сільськогосподарського призначення та передачі їх у власність територіальної громади незаконно включило до їх складу землі лісового фонду, які перебували у постійному користуванні державного підприємства «Очаківське лісомисливське господарство» (на цей час ДСГП «Ліси України»), — повідомили у прокуратурі.

Через це спірні землі державного лісового фонду передали у комунальну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову прокурора. А вже рішенням апеляційного суду землі повернуто державі.

Нагадаємо, що Березанський районний суд Миколаївської області задовольнив позов Миколаївської окружної прокуратури про повернення у державну власність ділянки водного фонду вартістю майже 600 тисяч гривень.