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У Миколаєві зменшилась кількість дітей, яких відправлять на оздоровлення в гори цього літа. З 2140 запланованих, відпочивати поїдуть близько 840 хлопців та дівчат.

Відповідне рішення ухвалили депутати на позачерговій 21-й сесії Миколаївської міської ради у четвер, 29 червня.

Питання було проголосоване без попереднього обговорення. Його внесли в порядок денний в терміновому порядку. Загалом на оздоровлено запланували 13 мільйонів 886 тисяч гривень.

Днем раніше на засіданні бюджетної комісії начальниця Служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко доповідала, що в умовах повномасштабного вторгнення, оздоровлення дітей можливе лише в таборах, що знаходяться в гірській місцевості.

В службі повідомили, що після моніторингу пропозицій на Prozorro, було вирахувано вартість оздоровлення дітей. За словами Юлії Кравченко, проживання на один день коштуватиме від 950 грн до 1200 гривень, це залежатиме від віддаленості населеного пункту, з якого їхатиме дитина. Вартість путівки зросла в порівнянні з минулими роками, раніше коштувала 10 тисяч 507 гривень, зараз ціна складає приблизно 15 тисяч 900 гривень.

В той же час зменшиться кількість дітей, які поїдуть на оздоровлення. Спочатку програмою було заплановано відправити на відпочинок 2140 дітей, зараз їх стало близько 840.

За словами Юлії Кравченко, пріоритет віддаватимуть дітям-сиротам, дітям, у яких загинув хтось із батьків-військових, та дітям воїнів, які вважаються безвісти зниклими, або перебувають у полоні.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів розпочинає новий проєкт з організації оздоровлення та відпочинку дітей.