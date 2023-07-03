Станом на 1 липня 623 миколаївця взяли участь в електронному опитуванні щодо перейменування міських топонімів, які пов’язані з РФ, імперським або тоталітарним режимом. Найбільший запит на нові назви вулиць у мешканців Центрального району, найменший – по Корабельному.

Про це свідчать проміжні результати опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», проведеного Платформою MY ART у партнерстві з Агенцією розвитку Миколаєва за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна.

Загалом, на сьогоднішній день, в опитування взяли участь 623 миколаївця, які подали 688 пропозицій щодо перейменування вулиць.

Так, 45% миколаївців вважають, що при перейменуванні краще використовувати назви вулиць національного масштабу. Трохи менше, 42%, надають перевагу локальним і регіональним назвам, а міжнародним – лише 13%. При цьому, більше третини учасників погоджують з тим, що в нових назвах міських топонімів варто використовувати усі три варіанти. Таку думку поділяють 34,6% опитаних.

— Варто зазначити, поки найбільш активними учасниками опитування є мешканці Центрального району. Саме тому йому приділено найбільше уваги. І це не дивує, адже центр завжди є обличчям міста. При цьому, наймеш залученими в анкетування виявились жителі Корабельного та Інгульського районів, тому по ним менше зауважень і коментарів. Але це не означає, що в цих районах дуже мало географічних назв, які віддзеркалюють колоніальну спадщину. Їх теж достатньо, — каже Євген Гомонюк, менеджер проекту.

Центральний район міста є лідером за запитами на зміну поточних назв вулиць Миколаєва. Їх хочуть перейменувати 68,6% респондентів. Найбільше пропозицій надійшло по вулицям: Фалєєвська, Пушкінська, Декабристів, Лягіна і Потьомкінська.

Менше уваги приділено вулицям Заводського району, які прагнуть перейменувати 14,2% опитуваних. Найбільше дісталось вулицям 8 Березня та Крилова.

Вулиці Інгульського району запропонували перейменувати 11,5% учасників. Найбільше пропозицій надійшло по вулицям: Молодогвардійська, Китобоїв та генерала Свиридова.

Остання сходинка у Корабельного району – 5,7%, де лідерами стали вулиці Толстого та Зої Космодем’янської.

Додатково зазнчається, що найбільш активну участь в опитуванні продемонструвала молодь і люди середнього віку — 76,7% (26-40 років (38,8 %) та 41-59 років (37,9 %). Серед них жінок 55,8%, та 44,2% чоловіків.

Висловили свої вподобання можна до 15 липня 2023 року шляхом заповнення гугл-форми за посиланням: https://bit.ly/decol_mykolaiv. Крім того, що заявки від містян приймаються на електронну пошту info@myart.org.ua

Отримані висновки та пропозиції миколаївців будуть враховані при розробці рекомендацій для подання на розгляд топонімічної комісії Миколаєва.

Зазначимо, що повномасштабне російське вторгнення в Україну загострило питання

Раніше депутати Миколаївської міської ради провели рейтингове голосування, на якому обрали 11 кандидатів до складу топонімічної комісії, яка займатиметься питанням перейменування.