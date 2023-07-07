Фото для ілюстрації

Миколаївська міська лікарня №1 оголосила тендер на придбання лазерної хірургічної офтальмологічної системи з технологією SmartPulse.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Орієнтовна вартість — 4 мільйона 550 тисяч гривень. Аукціон запланований на 17 липня. Поставити товар переможець повинен буде до кінця року.

SmartPulse вважається революційною технологією у лазерному коригуванні зору. Вона використовує принцип розподілу впливу лазерної енергії на кожну точку поверхні рогівки з урахуванням кривизни.

Такий підхід дозволяє більш індивідуалізовано формувати новий профіль рогівки з підвищеною гладкістю поверхні, це дає більш високу гостроту зору та швидше відновлення після операції.

Раніше миколаївська міська лікарня №5 оголосила тендер на закупівлю лапароскопічної стійки для проведення операцій.