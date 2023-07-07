Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен розповів про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою тощо.

Однак, на щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії зазначив, що поки така мета виглядає важкодосяжною.

— Ця робота складна, вона триватиме роками, але є бачення Миколаєва, як Данії на Чорному морі і я сподіваюсь, що ця візія справдиться, — зазначив Олє Егберг Міккельсен.

З його слів, Миколаїв ще в довоєнний період мав імідж одного з найбільш депресивних обласних центрів України. Однак Данія сподівається, що їхня системна підтримка стане для Миколаєва конкурентною перевагою.

Одним з напрямків діяльності країни стала підтримка місцевого бізнесу. Сьогодні увага Данії прикута до томатного виробництва.

— Ми підтримуємо відродження промисловості. На порядку денному є томатне виробництво — галузь, яка активно працювала і працює в області. Зокрема, Данія допомагає компанії, яка не могла отримати кредити в українських банках через близькість до фронту. А данська державна експортно-кредитна агенція надає гарантії українським компаніям, навіть тим, які знаходяться неподалік від лінії фронту, для того, щоб вони мали кошти на відновлення, — розповів посол.

Відомо, що приблизно 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

Нагадаємо, ще наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Також 3 липня Міністр Королівства Данія оголосив новий пакет допомоги для Миколаївської області.