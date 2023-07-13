Миколаївські лікарні забезпечені респіраторами, засобами знезараження, а персонал відпрацював алгоритм дій на той випадок, якщо окупанти підірвуть Запорізьку АЕС.

Про це під час брифінгу 12 липня розповіла, начальниця охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, пишуть «НикВести».

Шамрай зазначила, що всі медичні заклади міста обладнані автономними системами життєзабезпечення, включаючи запаси води, їжі та медикаментів. У всіх закладах також наявні свердловини, що забезпечують додатковий доступ до прісної води.

— Всі закладі охорони здоров'я мають запаси води, вони всі автономні на сьогодні повністю. В усіх лікарнях є свердловини, запаси харчування, медикаментів аби вразі надзвичайної ситуації ми змогли повністю закритися та продовжувати надавати медичну допомогу. Також на сайті міської ради розміщено докладні інструкції щодо поведінки людей у разі потрапляння під радіаційну загрозу на вулиці, у закритих приміщеннях та на робочому місці, – розповіла начальниця охорони здоров'я.

Ірина Шамрай додала, що на сьогодні сім центрів медико-первинної санітарної допомоги мають достатні запаси калію йодиду. Крім того, населенню було роздано близько 40 тисяч пігулок.

— Стосовно препаратів калій йодиту, нагадую, що зловживати його не можна. Він приймається тільки по розпорядженню влади протягом певного часу, який вказаний в інструкції. Сьогодні сім центрів медико-первинної санітарної допомоги мають в запасі цей препарат, хоча до цього, населенню було роздано близько 40 тисяч пігулок. Якщо в когось є бажання запастись цим препаратом — ви можете звернутись до сімейного лікаря. Ми сподіваємось що до цього не дійде і такої катастрофи не буде. Але ми готові до цього виклику часу також, – резюмувала вона.

Як відомо, в Миколаївській області готові прийняти всіх евакуйованих людей в разі підриву Запорізької атомної електростанції. Раніше в області відпрацювали план евакуації та інформування населення на випадок ймовірного підриву на Запорізькій атомній електростанції.