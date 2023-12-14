Миколаївщина зайняла передостанню сходинку у рейтингу областей за загальним індексом місцевого благополуччя, який склали за оцінками місцевих мешканців.

Про це свідчать результати опитування дослідницької лабораторії Rating Lab, пишуть «НикВести».

Першість у рейтингу регіонів за Індексом місцевого благополуччя (LWBI) впевнено посідає Київ (0,9 балів за шкалою від -3 до +3). За ним слідують ряд областей, які мають загальне позитивне значення індексу: Львівська (0.4), Івано-Франківська (0.3), Харківська (0.3), Одеська (0.3), Волинська (0.3), Київська (0.2) та Хмельницька (0.2) області.

«Області-середнячки» з більш нейтральними оцінками (значення індексу коливається від +0.1 до -0.1) – це Чернівецька, Черкаська, Рівненська, Вінницька, Тернопільська, Закарпатська, Чернігівська, Дніпропетровська. Ще ряд регіонів отримали від’ємні значення індексу на рівні від -0.2 до -0.3: Житомирська, Полтавська, Кіровоградська та Сумська області. Найгірші оцінки мають Запорізька (-0.5), Миколаївська (-0.5) та Херсонська (-1.0) області.

Миколаївська область також отримала найгіршу оцінку за шкалою «емоційне сприйняття» свого міста (0 балів). Ця складова включає оцінку сили, краси, жвавості, цікавості, прогресивності, унікальності свого міста/села.

Від'ємні оцінки спостерігаються і у складових «рівень цивільної безпеки», «рівень освіти і медицини», «впорядкованість населеного пункту», «економічні можливості».

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старше в 22-х областях та Києві, які мають доступ до інтернету і користуються смартфоном (понад 80% дорослого населення). Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Запорізької обл., та загалом у Донецькій, Луганській обл. та АР Крим. Вибіркова сукупність: 8572 респондентів, або мінімум 350 респондентів на область (проживання респондента станом на момент опитування). Похибка на рівні області не більше 5%. Терміни проведення опитування: 22 листопада - 2 грудня 2023. Метод: Онлайн опитування (CAWI) через месенджери та соціальні мережі.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім потрапив до топ-3 рейтингу довіри серед політиків, посадовців, громадських діячів і журналістів за результатами опитування Центру Разумкова.