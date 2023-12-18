Жителі мікрорайону Варварівка у Миколаєві просять звернути увагу на аварійний стан дитячого майданчика по вулиці Одеське шосе, 98.

Скаргу місцеві мешканці надіслали на сторінку контакт-центру Миколаївської міськради.

Згідно з повідомленням, гойдалки на майданчику не робочі та знаходяться в аварійному стані.

«Це небезпечно для життя дітей», — написали місцеві.

Крім того, на майданчику поламані сміттєві баки, через що сміття розкидане по усій території, а дитяча пісочниця перетворилася на туалет для бродячих собак.

За словами мешканців району, влітку майданчик користується великим попитом.

«На цьому дитячому майданчику завжди дуже багато дітей, тому що він єдиний, де влітку є хоча б якийсь затишок від сонця», — йдеться в повідомленні.

У коментарях під дописом зазначили, що проблема з цим дитячим майданчиком виникла ще шість років тому. За ці роки жителі, які користуються майданчиком, самостійно лагодили гойдалки, лавки та наповнювали пісочницю.

«Косили траву, сапали, навіть намагалися якісь квіти виростити. До речі, пісок нам привозив один із сусідів, я його в пісочницю одна близько години лопатою накидала. У вас є можливість навесні все зробити самостійно. На жаль, це питання вже є болючою темою років так шість», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, влітку місцевий житель поскаржився на незадовільний стан дитячого майданчику у ДМ «Казка». Він звертався з проханням провести там ремонт та модернізацію, на що адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.

Згодом, його огородили обмежувальною стрічкою, а директорка «Казки», ще у липні сказала, що терміни ремонту дитячого майданчику невідомі, а виконуватимуться роботи коштом міського бюджету.

Лише через півроку після публікації «НикВести» директорка закладу заявила, що аварійний дитячий майданчик у містечку відремонтують.