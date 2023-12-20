Скриншот з відео Миколаївської ОВА, на фото прокурор Денис Фальченко

Перший заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко провів так званий «брифінг», де прозвітував про правопорушення у сфері закупівель в регіоні.

«Брифінг» пройшов 19 грудня без участі журналістів, на ньому не прозвучало жодного питання від медіа, його організувала Миколаївська обласна військова адміністрація, повідомляють «НикВести».

В описі під відеозаписом «Реагуємо згідно із законом!": прокуратура про правопорушення у сфері публічних закупівель», який опублікуала Миколаївська ОВА, зазначено, що під час брифінгу «говорили» на певні теми, хоча виступала на камеру лише одна особа, а саме Денис Фальченко, який просто зачитав певну інформацію про поточну діяльність органів прокуратури.

Зазначимо, що цей «брифінг» жодним чином не анонсувався для журналістів, ані організатор заходу, ані пресслужба прокуратури не зверталась до медіа щодо можливих питань, відповіді на які потрібно озвучити прокуророві. Із відео незрозуміло, кому і навіщо відповідає спікер брифінгу.

«НикВести» звернулися за коментарем до пресслужби Миколаївської ОВА. Там повідомили, що надали спікеру майданчик для виступу та запропонували різні формати комунікації: за участі журналістів, як це відбувалось раніше, або просто записати його виступ у форматі монологу.

Зазначимо, що у жовтні майже одночасно при обласних військових адміністраціях по Україні були створені робочі групи «Прозорість та підзвітність», у тому числі і в Миколаївській області. Зазначалось, що завданням цієї групи буде забезпечення прозорості та підзвітності діяльності публічних органів.

Як повідомила завідувачка сектору пресслужби управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської ОВА Наталія Грудова, брифінги відбуваються на базі медіацентру ОВА в рамках інформаційної кампанії «Прозорість та підзвітність», де учасники робочої групи звітують про свою роботу у напрямку аналізу публічних закупівель.

— Є такий майданчик, медіацентр ОВА, де з травня почали проводитися брифінги. Я відповідаю за ці брифінги. Вони відбуваються у двох форматах: прес-брифінг за участі журналістів, та брифінг без участі журналістів. В даному випадку просто я недоречно написала, що це був брифінг. Мені потрібно було написати, що це коментар представника прокуратури щодо порушень в сфері публічних закупівель. У нас за цей період не один десяток брифінгів був. Із них було близько 10, де ми просто записували коментар людини на окрему маленьку тему, і все. У нас зараз була інформаційна кампанія «Прозорість та підзвітність» в рамках робочої групи при обласній військовій адміністрації. Є структура, де члени цієї робочої групи розповідають про свої напрацювання, те, що вони можуть в рамках закону розповісти на широкий загал. Ми як ОВА надаємо такий майданчик в медіацентрі. Є два формати: прес-брифінг за участі журналістів та брифінг, ну уже не брифінг, а просто коментар. Деякі члени робочої групи «Прозорість і підзвітність», наприклад представники СБУ, ми давали формат з цифрами, текстовий варіант. Військова прокуратура, ДБР — вони вийшли на брифінг в рамках цієї інформаційної кампанії за участі журналістів. Прокуратурі було запропоновано варіанти, ми надали майданчик, - розказала Наталія Грудова.

Зазначимо, Миколаївська обласна прокуратура щороку на початку року проводить підсумкову пресконференцію, де відповідає на питання журналістів про результати роботи у попередньому році. Минула пресконференція керівника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Казака відбулась 15 лютого 2023 року.