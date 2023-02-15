За время полномасштабной войны в Николаевской области зафиксировано четыре факта государственной измены и помощи врагу среди представителей местных властей.

Такую информацию сегодня, 15 февраля, во время пресс-конференции озвучил руководитель Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, пишут «НикВести».

— Есть в настоящее время четыре факта. Это и органы местного самоуправления, работники образовательных учреждений, коммунальные предприятия. Там, где мы отрабатываем. Фамилии назвать не могу, буду называть только когда будут соответствующие приговоры, - сообщил Дмитрий Казак.

Дмитрий Казак, руководитель Николаевской областной прокуратуры

По информации «НикВести», речь идет, в частности, о деле директора КП «Николаевская ритуальная служба» Александра Сагайдака. В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Еще одним предателем, по имеющейся информации, оказался заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия», бывший депутат Николаевского горсовета Сергей Шубин. В суд уже направлен обвинительный акт по части 2 статьи 111, статье 111-2, части 1 статьи 110, части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. Он оказался автором концепции так называемой Николаевской Народной Республики. Сергей Шубин был депутатом Николаевского городского совета 2006-2010 годов от партии Витренко «ПСПУ». В горсовете он был в одной фракции с Дмитрием Никоновым, самопровозглашенным «народным мэром Николаева» в 2014 году, которого задержали СБУ и обменяли на бойцов ВСУ. В июле 2021 года сообщалось, что Сергей Шубин на своей странице в Фейсбуке пропагандировал русский язык и культуру.

Кроме того, в настоящее время на рассмотрении Заводского районного суда находятся обвинительные акты в отношении председателя Первомайской ОТГ Сергея Россохи и депутата Первомайского поселкового совета Николаевской области Дмитрия Кошеля по части 2 статьи 111 УК Украины.