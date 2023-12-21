Американський історик, професор Єльського університету і спеціаліст з історії Східної Європи Тімоті Снайдер зібрав 950 тисяч доларів на установку «Безпечне небо».

Про це повідомляє платформа United24 в Facebook.

Як відомо, Тімоті Снайдер є амбасадором платформи. Разом із чотирма професорами провідних вишів світу він зібрав кошти на 2 500 сенсорів, які допоможуть захистити від дронів та ракет Сумську, Одеську, Миколаївську та Херсонську області.

Проте на доссягнутому результаті історик вирішив не зупинятись. Він запустив новий збір на ту саму суму, якої вистачить для захисту неба над Харківською, Кіровоградською, Полтавською та Черкаською областями.

— Мені було дуже приємно бачити, як швидко люди відгукнулись на проєкт «Безпечне небо». Підтримка людей з усього світу врятувала життя і подарувала спокій сім'ям, які інакше могли б постраждати. Зараз, з початком зими, я сподіваюся, що ми зможемо зробити те саме ще в чотирьох областях України. Це час для щедрості, і всі ми можемо зробити свій внесок, — сказав Тімоті Снайдер.

«Безпечне небо» — інноваційна українська система сенсорів, яка здатна виявляти повітряні цілі та прогнозувати їхній маршрут. Вона ефективно показала себе в тестовому режимі як проти крилатих ракет, так і проти БпЛА Shahed 136. Завдяки штучному інтелекту система також передбачає, звідки можуть виникнути наступні загрози.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Тімоті Снайдер відвідав Миколаїв та інші українські міста. Таким чином він досліджує воєнні події в Україні та відтворює їх хроніку.

Також у вересні під час свого виступу на Ялтинській європейській стратегії в Києві історик заявив, що якби б Володимир Путін захопив Миколаївщину, це змінило б світовий порядок.