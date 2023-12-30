Правоохоронці поки не змогли встановити винних, які облили фарбою синагогу у Миколаєві.

Про це під час пресконференції у пʼятницю, 29 грудня, розповів начальник ГУНП Миколаївської області Сергій Махно, повідомляють «НикВести».

Нагадаємо, що вранці 26 жовтня у Миколаєві невідомі облили червоною фарбою будівлю синагоги єврейської громади, розташованої у центрі міста.

Сергій Махно зазначив, що по гарячим слідам затримати винних не вдалося. Однак є ряд фігурантів, яких перевіряють на причетність до справи.

«По гарячим слідам не вдалося встановити особу, яка вчинила злочин. Було оглянуто місце події. Є пені фрагменти відео, певна судова база, яку я не маю права розголошувати. Проводиться оперативна робота, слідчо-розшукові дії для встановлення особи. Кримінальне провадження відкрито, особу не встановлено. Є ряд фігурантів, які фігурують по цьому провадженню», — розповів він.

Варто нагадати, що раніше СБУ було викрито спецслужби Російської Федерації на вербуванні українських підлітків для антисемітських провокацій у різних регіонах України.