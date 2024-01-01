В період з 25 по 31 грудня у медичних закладах системи охорони здоров’я Миколаївської області народилось 90 дітей.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОВА.
Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 47 дівчаток та 43 хлопчики.
З найменшою вагою 1130 грамів народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.
Нагадаємо, що у 2023 році, станом на 25 грудня в Миколаївській області народилося 4 тисячі 314 дітей.
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В період з 25 по 31 грудня у медичних закладах системи охорони здоров’я Миколаївської області народилось 90 дітей.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОВА.
Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 47 дівчаток та 43 хлопчики.
З найменшою вагою 1130 грамів народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.
Нагадаємо, що у 2023 році, станом на 25 грудня в Миколаївській області народилося 4 тисячі 314 дітей.