В період з 25 по 31 грудня у медичних закладах системи охорони здоров’я Миколаївської області народилось 90 дітей.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОВА.

Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 47 дівчаток та 43 хлопчики.

З найменшою вагою 1130 грамів народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

Нагадаємо, що у 2023 році, станом на 25 грудня в Миколаївській області народилося 4 тисячі 314 дітей.