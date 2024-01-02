В ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

«Атакували 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з мису Чауда — Крим та району Приморсько-Ахтарськ — РФ. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».

Вночі 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».