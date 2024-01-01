Вночі, 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
У Миколаївському районі учора, 31 грудня, о 12:25 ворог атакував село Дніпровське Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.
Також вночі, 31 грудня, внаслідок влучання «Шахеду» загорівся інфраструктурний обʼєкт, пожежу «оперативно» ліквідували.
Як відомо, 31 грудня, о 12:35, 21:56, 23:07 та сьогодні зранку, о 05:30 та 07:00 армія РФ обстріляла село Солончаки Куцурубської громади.
Окрім того, 31 грудня, о 15:24 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
У Миколаївській ОВА зазначають, що постраждалих немає.
Нагадаємо, в Одесі у ніч на 1 січня під час атаки «Шахедів» через влучання загорілася багатоповерхівка.
Також вночі армія РФ атакувала Львівську область дронами-камікадзе. Знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі та пошкоджено дах гуртожитку у Дублянах.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Вночі, 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
У Миколаївському районі учора, 31 грудня, о 12:25 ворог атакував село Дніпровське Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.
Також вночі, 31 грудня, внаслідок влучання «Шахеду» загорівся інфраструктурний обʼєкт, пожежу «оперативно» ліквідували.
Як відомо, 31 грудня, о 12:35, 21:56, 23:07 та сьогодні зранку, о 05:30 та 07:00 армія РФ обстріляла село Солончаки Куцурубської громади.
Окрім того, 31 грудня, о 15:24 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
У Миколаївській ОВА зазначають, що постраждалих немає.
Нагадаємо, в Одесі у ніч на 1 січня під час атаки «Шахедів» через влучання загорілася багатоповерхівка.
Також вночі армія РФ атакувала Львівську область дронами-камікадзе. Знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі та пошкоджено дах гуртожитку у Дублянах.