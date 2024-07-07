Користувачам мессенджеру WhatsApp шахраї від імені відомих українців масово розсилають повідомлення з проханням підписати електронну петицію про присвоєння звання «Герой України» посмертно.
Зокрема миколаївцям фейк-повідомлення приходять з акаунту українського фотографа Євгена Малолєтки.
Пізніше сам фотограф підтвердив факт злому сторінки у себе в Facebook.
— Мій вотсап хакнули. Нікому нічого не відповідайте, це розвод!, — написав Євген Малолєтка.
Саме повідомлення містить посилання на фейковий сайт, що імітує офіційну вебсторінку електронних петицій. Після переходу за посиланням зловмисники можуть отримати доступ до вашого WhatsApp: читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.
Уникайте переходів за посиланнями в підозрілих повідомленнях на WhatsApp.
Завжди перевіряйте доменне ім’я сайту перед введенням будь-яких даних. Офіційна сторінка «Електронних петицій» знаходиться за адресою: https://petition.president.gov.ua/.
Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на невідомих сайтах.
Будьте обережні з будь-якими проханнями перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.
Увімкніть двофакторну аутентифікацію.
Крім того, у випадку підозрілих повідомлень звертайтесь на Гарячу лінію з цифровоі безпеки Nadiyno.org.
Нагадаємо, у «Медіабазі Миколаєва» пройшов тренінг експертів з кібербезпеки про зростання загроз в цифровому просторі та самозахист користувачів в інтернеті.
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Користувачам мессенджеру WhatsApp шахраї від імені відомих українців масово розсилають повідомлення з проханням підписати електронну петицію про присвоєння звання «Герой України» посмертно.
Зокрема миколаївцям фейк-повідомлення приходять з акаунту українського фотографа Євгена Малолєтки.
Пізніше сам фотограф підтвердив факт злому сторінки у себе в Facebook.
— Мій вотсап хакнули. Нікому нічого не відповідайте, це розвод!, — написав Євген Малолєтка.
Саме повідомлення містить посилання на фейковий сайт, що імітує офіційну вебсторінку електронних петицій. Після переходу за посиланням зловмисники можуть отримати доступ до вашого WhatsApp: читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.
Уникайте переходів за посиланнями в підозрілих повідомленнях на WhatsApp.
Завжди перевіряйте доменне ім’я сайту перед введенням будь-яких даних. Офіційна сторінка «Електронних петицій» знаходиться за адресою: https://petition.president.gov.ua/.
Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на невідомих сайтах.
Будьте обережні з будь-якими проханнями перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.
Увімкніть двофакторну аутентифікацію.
Крім того, у випадку підозрілих повідомлень звертайтесь на Гарячу лінію з цифровоі безпеки Nadiyno.org.
Нагадаємо, у «Медіабазі Миколаєва» пройшов тренінг експертів з кібербезпеки про зростання загроз в цифровому просторі та самозахист користувачів в інтернеті.