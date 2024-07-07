Користувачам мессенджеру WhatsApp шахраї від імені відомих українців масово розсилають повідомлення з проханням підписати електронну петицію про присвоєння звання «Герой України» посмертно.

Зокрема миколаївцям фейк-повідомлення приходять з акаунту українського фотографа Євгена Малолєтки.

Скриншот фейк-повідомленнь у WhatsApp миколаївців Скриншот фейк-повідомленнь у WhatsApp миколаївців

Пізніше сам фотограф підтвердив факт злому сторінки у себе в Facebook.

— Мій вотсап хакнули. Нікому нічого не відповідайте, це розвод!, — написав Євген Малолєтка.

Саме повідомлення містить посилання на фейковий сайт, що імітує офіційну вебсторінку електронних петицій. Після переходу за посиланням зловмисники можуть отримати доступ до вашого WhatsApp: читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.

Як захиститися від кібершахраїв в інтернеті?

Уникайте переходів за посиланнями в підозрілих повідомленнях на WhatsApp.

Завжди перевіряйте доменне ім’я сайту перед введенням будь-яких даних. Офіційна сторінка «Електронних петицій» знаходиться за адресою: https://petition.president.gov.ua/.

Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на невідомих сайтах.

Будьте обережні з будь-якими проханнями перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію.

Крім того, у випадку підозрілих повідомлень звертайтесь на Гарячу лінію з цифровоі безпеки Nadiyno.org.

Нагадаємо, у «Медіабазі Миколаєва» пройшов тренінг експертів з кібербезпеки про зростання загроз в цифровому просторі та самозахист користувачів в інтернеті.