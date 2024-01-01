В Одесі у ніч на 1 січня під час атаки «Шахедів» через влучання загорілася багатоповерхівка.
Про це повідомляє місцеве видання Думская.
Як зазначає видання, під час атаки більшість дронів вдалося збити, але, за попередніми даними, є влучання в житловий будинок, де спалахнула пожежа.
Пізніше стало відомо про щонайменше два влучання в житлові багатоквартирні будинки.
Нагадаємо, станом на вечір 31 грудня кілька десятків російських ударних дронів були у повітряному просторі України.
Нагадаємо, в Миколаївській області вчора, 30 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.
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В Одесі у ніч на 1 січня під час атаки «Шахедів» через влучання загорілася багатоповерхівка.
Про це повідомляє місцеве видання Думская.
Як зазначає видання, під час атаки більшість дронів вдалося збити, але, за попередніми даними, є влучання в житловий будинок, де спалахнула пожежа.
Пізніше стало відомо про щонайменше два влучання в житлові багатоквартирні будинки.
Нагадаємо, станом на вечір 31 грудня кілька десятків російських ударних дронів були у повітряному просторі України.
Нагадаємо, в Миколаївській області вчора, 30 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.