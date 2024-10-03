У перейменуванні вулиць Одещина проявила себе краще, ніж Миколаївська область, — засновник проєкту «Деколонізація. Україна»

Памʼятник Пушкину в Одесі, фото: Суспільне Одеса

Голова організації «Деколонізація. Україна» в ефірі «Українське радіо. Одеса» розповів про демонтаж памʼятників і перейменування вулиць на Одещині, висловивши ставлення до імперських постатей.

Попри те, що нещодавно погруддя Олександру Пушкіну демонтували в Білгороді-Дністровському, там залишилась ще памʼятна дошка російському поету, цитує Вадима Позднякова «Суспільне Одеса».

Він також зазначив, що памʼятні знаки російському поету залишились в Татарбунарах, Болграді та Одесі.

«Якщо брати «депушкінізацію», то і Одеса, і Одеська область дуже сильно відстають. Це, напевно, найпроблемніша в цьому плані область. Тобто, ще трошки є населених пунктів, окрім Одещини, але це одиничні випадки», — наголошує Вадим Поздняков.

Натомість, як він зазначає, у перейменуванні вулиць Одещина проявила себе краще, ніж такі області, як Вінницька та Миколаївська.

«Загалом, Одеська область щодо якості та кількості перейменувань вулиць хоч впоралася не на 100%, але переважно все доволі якісно і так, як і треба», — каже Вадим Поздняков.

На думку громадського діяча, не варто вшановувати людей, які обіймали посади за імперського чи комуністичного уряду взагалі, навіть якщо питання про їхню діяльність викликають суперечки.

«Те саме з Бучмою, вулицю якого перейменували в Одесі, тому що все ж таки він був чекістом і не варто вшановувати людей, які були в ЧК. Те саме стосується насправді Воронцова. Це все ж таки імперський діяч і провулок Воронцовський, памʼятник Воронцову все одно рано чи пізно будуть демонтовані», — додає засновник проєкту «Деколонізація. Україна».

За його словами, згідно з розʼясненням Українського інституту національної памʼяті, особа Воронцова підпадає під дії Закону про деколонізацію і памʼятник Воронцову було виведено з реєстрів, попри те, що він мав статус памʼятки національного значення.

Нагадаємо, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в місті знесуть пам’ятник Олександру Пушкіну. Він повідомив, що всі необхідні розпорядження вже підписано та розіслано відповідним структурам.

Також окрім Пушкіна в Одесі пропонують знести пам'ятники Бабелю та Висоцькому.

Український режисер та продюсер, засновник телеканалу «1+1» Олександр Роднянський висловився проти рішення влади Одеси демонтувати 19 архітектурних пам’яток. Серед них є об'єкти, які містять символіку російської імперської політики.

Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

Вiдомо, що спір навколо пам’ятників в Одесі виникає не вперше. Так на початку повномасштабного вторгнення у центрі уваги одеситів було питання демонтажу пам'ятника «Засновникам Одеси», частиною якого була статуя російської імператриці Катерини ІІ.

Зокрема пам'ятник неодноразово обливали фарбою, переодягали в ката, біля нього проходили мирні акції з закликами демонтажу. Також у червні 2022 на сайті Офісу Президента створили відповідну петицію, за місяць вона набрала понад 26,5 тисячі голосів.

У вересні 2022 року Одеська міська рада не підтримала проект рішення про демонтаж і переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею памʼятника імператриці Катерині ІІ. При цьому міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав ідею демонтажу пам'ятника Катерині ІІ в Одесі. Він наголосив, що після того, як місцева влада прийме відповідне рішення, то мінкульт обов’язково дасть свою згоду.

Пізніше скульптуру обернули в чорний поліетилен, огорожею пам'ятник обнесли на початку листопада. А вже в грудні пам'ятник демонтували.