Уночі на 1 січня армія РФ атакувала Львівську область дронами-камікадзе. Знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі та пошкоджено дах гуртожитку у Дублянах.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як зазначають представники місцевої влади, попередньо обійшлося без постраждалих.

«Білогорща. Пожежа в музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС», — повідомив голова Львівської ОВА.

Як свідчить мер Львова Андрій Садовий, уламки влучили у цивільний обʼєкт у місті.

«В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі», — написав він.

На 6 ранку зафіксовано падіння уламків БПЛА в одному з районів Львова — Дублянах, що спричинило пожежу на даху гуртожитку Львівського національного університету природокористування.

«Про постраждалих поки що невідомо», — уточнив мер.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в новорічну ніч.