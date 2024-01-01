Уночі на 1 січня армія РФ атакувала Львівську область дронами-камікадзе. Знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі та пошкоджено дах гуртожитку у Дублянах.
Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Як зазначають представники місцевої влади, попередньо обійшлося без постраждалих.
«Білогорща. Пожежа в музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС», — повідомив голова Львівської ОВА.
Як свідчить мер Львова Андрій Садовий, уламки влучили у цивільний обʼєкт у місті.
«В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі», — написав він.
На 6 ранку зафіксовано падіння уламків БПЛА в одному з районів Львова — Дублянах, що спричинило пожежу на даху гуртожитку Львівського національного університету природокористування.
«Про постраждалих поки що невідомо», — уточнив мер.
Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в новорічну ніч.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Уночі на 1 січня армія РФ атакувала Львівську область дронами-камікадзе. Знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі та пошкоджено дах гуртожитку у Дублянах.
Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Як зазначають представники місцевої влади, попередньо обійшлося без постраждалих.
«Білогорща. Пожежа в музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС», — повідомив голова Львівської ОВА.
Як свідчить мер Львова Андрій Садовий, уламки влучили у цивільний обʼєкт у місті.
«В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі», — написав він.
На 6 ранку зафіксовано падіння уламків БПЛА в одному з районів Львова — Дублянах, що спричинило пожежу на даху гуртожитку Львівського національного університету природокористування.
«Про постраждалих поки що невідомо», — уточнив мер.
Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в новорічну ніч.