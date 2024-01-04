Польські аграрії у четвер вранці відновили блокаду руху фур поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». Попередньо вона триватиме до 3 лютого.

Як повідомляє «Радіо Свобода» фермери з польської організації «Підкарпатське ошукане село» ухвалили таке рішення тому що не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані.

Протестувальники обіцяють пропускати по три вантажних автомобілі на годину. Безперешкодно зможуть проїхати вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, небезпечний вантаж або товари, що швидко псуються.

Легкові автомобілі, автобуси рухаються у звичному режимі.

Фермери говорять, що планують протестувати, поки між фермерами-протестувальниками і міністерством аграрної політики Польщі не підпишуть угоду щодо порозуміння, яка гарантуватиме виконання вимог. Наразі протест запланований до 3 лютого.

«Цей протест до 3 лютого, але може завершитися швидше, якщо польський міністр аграрної політики підпише умову порозуміння, а прем’єр Дональд Туск у Брюсселі порозмовляє з Урсулою фон дер Ляєн і прийдуть до згоди. Пан міністр Сікорський розмовляв з українським міністром МЗС, мали розмову і міністри аграрної політики. Маю надію, що дійдемо до консенсусу і ця проблема буде вирішена», — розповів лідер протестувальників, польський фермер Роман Кондрув.

Нагадаємо, що зранку 24 грудня польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» на кордоні з Україною. Рух вантажівок відновився.

Раніше повідомлялося, що внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.