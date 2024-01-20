РФ щодня обстрілює Очаків, фото: Nikcenter

Впродовж останньої доби російські війська 13 разів обстріляли територію Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.

Під артилерійський удар потрапилт Куцурубська громада та Очаків, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зокерма ворог бив з артилерії по населених пунктах Куцурубської громади 19 січня о 08:22, 20:51 та 20 січня о 00:25, 01:54, 03:02, 03:51, 04:50.

Водночас окупанти обстріляли з артилерії прибережну територію та акваторію Очакова 19 січня о 10:55, 11:55, 23:46 та 20 січня о 01:48, 03:50. Ще один ворожий обстріл зафіксували по акваторії Очаківської громади 19 січня о 15:31.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.