МНУ імені Сухомлинського, який приєднають до кораблебудівного університету, фото: НикВести

Вищі навчальні заклади в Україні потребують оптимізації шляхом об'єднання через суттєве скорочення студентів. За останні 15 років їхня кількість зменшилася вдвічі.

Про це у Facebook розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий

У 2009 році в Україні діяло 350 закладів вищої освіти, де в середньому здобували освіту по 6700 студентів. Тепер цих закладів всього 300, а середня кількість студентів становить приблизно 3400 людей, пояснює міністр.

— Кількість вступників щороку зменшується і, на жаль, ця тенденція триватиме. Основна причина – депопуляція. Також свою роль відіграє війна, — каже Оксен Лісовий.

Інфографіка Міносвіти, фото: Оксен Лісовий

Приєднання університетів, як зазначають у МОН, матиме декілька переваг, зокрема:

можливості для розвитку науково-освітнього потенціалу;

доступ до інвестицій програми Світового банку в навчально-науковому й лабораторному обладнанні для цільових потреб інституту чи факультету;

можливість сконцентрувати ресурси на підготовці конкурентоздатних фахівців для конкретної галузі.

В МОН кажуть — на студентів трансформація не вплине

Студенти продовжать навчатися за обраними спеціальностями без зміни умов. Проте нових вступників реорганізація все ж торкнеться, як саме, наразі не пояснюється.

Крім того, заклади, які приєднуються до більших ЗВО, зберігають певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути або факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, «не розчиняючись» у виші, до якого приєднуються.

— Зауважимо, що кожен випадок модернізації — унікальний, тож потребуватиме диференційованого підходу, — пояснили у Міністерстві освіти.

Обʼєднання вишів Миколаєва

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.