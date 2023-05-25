Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім озвучив думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного.

Про це йшла мова у вівторок, 24 травня, під час спілкування з журналістами, повідомляють «НикВести».

Відповідаючи на питання журналіста щодо процесу відбудови постраждалих вишів, Віталій Кім розказав, що один з університетів робить це за власний кошт, а іншому допоможе Данія. При цьому, начальник ОВА не надав жодної конкретики, про які університети мова.

— Один університет власним коштом. Ми допомогли їм отримати договор оренди, якого у них не було близько 10 років, він його має. Другий університет — буде допомагати Данія. Вона там окремим фондом буде відновлювати, вони вже на стадії проектування. Третій університет, маю думку, закрити чи реорганізувати, приєднати до більш ефективного, - сказав Віталій Кім.

Зазначимо, що минулого року внаслідок російських обстрілів у Миколаєві зазнали руйнувань корпуси трьох університетів: ЧНУ імені Петра Могили, НУК імені адмірала Макарова та МНУ імені В.О. Сухомлинського.

ЧНУ імені Петра Могили найбільше постраждав від чергового російського обстрілу у серпні 2022 року. Відомо, що головний корпус миколаївська «Могилянка» орендує у державного підприємства та ще торік почала роботи з відновлення.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року. Наразі виш планує провести демонтаж зруйнованих російськими ракетами корпусів університету. Роботи обійдуться у 5 мільйонів гривень.

Напередодні повідомлялось, що Данія розгляне можливість відновлення будівлі університету кораблебудування в Миколаєві.

Тож, можна припустити, що начальник Миколаївської ОВА мав на увазі університет імені Сухомлинського, кажучи про необхідність його реорганізації.

15 липня 2022 року російська армія влучила ракетами по Миколаївському національному університету імені Василя Сухомлинського. Внаслідок атаки було зруйновано два поверхи, знищено меблі та техніку. Рятувальникам довелось обвалити частину фасаду головного корпусу вишу.