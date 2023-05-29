У Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА щодо можливого закриття або реорганізації одного із вишів міста.

На Facebook-сторінці Кафедри початкової та дошкільної освіти університету імені Сухомлинського, доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко висловила думку, що навчальний заклад не моє бути закритим. Вона зазначила, що керівництво ОВА не приїздило до них для обговорення таких важливих питань.

— Шановний голово Миколаївської обласної військової адміністрації! Прослухавши Ваш виступ, з’явилось бажання з Вами поспілкуватися. Чому Ви вважаєте, що це Ваші повноваження «закрити» МНУ ім. В.О. Сухомлинського? Чому за рік Ви не знайшли можливості під’їхати, зустрітися з колективом, який є на місці, і побачити на власні очі стан університету. Говорячи про закриття, у вас це викликало сміх, а ось мені, професорці, яка відпрацювала 33 роки в університеті, не до сміху. В мене сльози на очах кожен день, коли я бачу руїни. Я дивуюсь і тому, що до Вас я також зверталася, але не завжди отримувала відповідь. А зверталася я не один раз. Думаю, що маючи такий стаж роботи (і за сумісництвом 27 років у МОІППО) я маю право відстоювати освітянський «фронт», — звернулася вона до Віталія Кіма.

Світлана Якименко запропонувала голові ОВА обєднати зусилля та відбудувати університет.

— Без освіти, педагогічної, не буде ні кораблебудування, ні ЧНУ. Бо формування особистості – це тривалий процес, який починається з дитячого садочка і початкової школи. І саме таких фахівців якісно готує наш університет уже багато десятків років. Мені соромно за владу, яка не цінує, яка принижує своїм ставленням працю людей, які віддані своїй справі. Я хочу вірити і маю надію, що Ви знайдете можливість приїхати, побачити на власні очі наш славетний університет. Допоможете і ми разом відбудуємо наш Миколаївський національний університет імені Василя Олександровича Сухомлинського, —написала вона.

До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.

— Тому висловлюємо прохання надати спеціальну техніку та відповідних фахівців, які спроможні виконати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету!!! Ще є шанс врятувати надбання університету. Тут варто наголосити, що попри чисельні звернення на рівні міста та області, до О. Зеленської (як керівника благодійного фонду) результативні дії відсутні. Маємо надію, що у нас з’явиться шанс активізувати це питання, винести на широке коло обговорення та в такий спосіб запобігти знищенню педагогічної спадщини професора, — йдеться у зверненні до керівництва Миколаївщини.

Нагадаємо, що начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім озвучив думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного.

Також повідомляллося, що миколаївський університет імені Сухомлинського уклав договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції корпусу №1, який був зруйнований обстрілом РФ влітку минулого року.

Нагадаємо, що 15 липня та 2 серпня 2022 року внаслідок ракетних ударів руйнації зазнали корпуси одного з найбільших вищих навчальних закладів міста – Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського.

Ректор університету Валерій Будак у березні 2023 року повідомив, що зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського почнуть відновлювати після завершення війни. Наразі перед вишем стоїть завдання виконати роботи з розбору завалів.

Також повідомлялося, що через зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, збитки екології склали 1 мільйон 455 тисяч гривень.