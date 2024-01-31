Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (Московського патріархату), який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, отримав два роки позбавлення волі.
На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію РФ «громадянською війною» в Україні, повідомили у Службі безпеки України.
Також він репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території України та героїзували російських окупантів.
Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій. Для маскування своїх дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.
За даними слідства, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.
Також він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України, але його затримали.
На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:
З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, російська православна церква випустила «Патріарший календар» — офіційне видання РПЦ, куди включені всі діючі єпископи РПЦ і Української православної церкви Московського патріархату, при цьому останні описані саме як архієреї МП. До них включили трьох єпископів Миколаївської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.
Також повідомлялось, що у Миколаївській області лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.
Як відомо, миколаївські нардепи майже одноголосно підтримали заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні, яким можуть припинити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (Московського патріархату), який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, отримав два роки позбавлення волі.
На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію РФ «громадянською війною» в Україні, повідомили у Службі безпеки України.
Також він репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території України та героїзували російських окупантів.
Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій. Для маскування своїх дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.
За даними слідства, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.
Також він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України, але його затримали.
На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:
З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, російська православна церква випустила «Патріарший календар» — офіційне видання РПЦ, куди включені всі діючі єпископи РПЦ і Української православної церкви Московського патріархату, при цьому останні описані саме як архієреї МП. До них включили трьох єпископів Миколаївської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.
Також повідомлялось, що у Миколаївській області лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.
Як відомо, миколаївські нардепи майже одноголосно підтримали заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні, яким можуть припинити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|