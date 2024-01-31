Настоятель храму УПЦ (МП) на Вінниччині виправдовував агерсію РФ. Фото: СБУ

Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (Московського патріархату), який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, отримав два роки позбавлення волі.

На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію РФ «громадянською війною» в Україні, повідомили у Службі безпеки України.

Також він репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території України та героїзували російських окупантів.

Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій. Для маскування своїх дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.

За даними слідства, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.

Також він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України, але його затримали.

На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

Частина 2 статті 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

Частина 2 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, російська православна церква випустила «Патріарший календар» — офіційне видання РПЦ, куди включені всі діючі єпископи РПЦ і Української православної церкви Московського патріархату, при цьому останні описані саме як архієреї МП. До них включили трьох єпископів Миколаївської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Також повідомлялось, що у Миколаївській області лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Як відомо, миколаївські нардепи майже одноголосно підтримали заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні, яким можуть припинити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.