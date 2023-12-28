У Миколаївській області лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Про це свідчать дані карти переходів «Еспресо» станом на грудень 2023 року.

Після надання Томосу Православній церкві України про свій перехід від Московського патріархату до ПЦУ заявили понад 1,5 тисяч громад. Найбільше громад покинуло УПЦ МП у Хмельницькій області – 359. Понад 200 парафій змінили конфесійну приналежність на Київщині та на Волині, більше сотні громад – у Вінницькій (193), Житомирській (174) та Рівненській (105) областях.

До статистики не внесено окуповані території, оскільки здійснювати переходи на Луганщині чи в АР Крим поки що неможливо. По одній громаді МП змінили юрисдикцію у Донецькій та Запорізькій областях, 5 парафій перейшли на Херсонщині, 8 – у Харківській області, у столиці – 9.

Найменше парафій УПЦ МП залишилося на Галичині: 15 на Івано-Франківщині, 37 на Львівщині і 73 в Тернопільській області. Крім того, у цих регіонах найвищий відсоток переходів від московського патріархату до ПЦУ. На Івано-Франківщині московський патріархат втратив 53% своїх парафій, на Львівщині рівно половину, а в Тернопільській області УПЦ МП не дорахувалась 37% церков. Не набагато від Тернопільської відстала і Хмельницька область. Тут проросійська конфесія втратила 36% парафій.

«На карті вказана інформація про кількість парафій по регіонах, які покинули УПЦ МП, станом на грудень цього року. Дані зібрані з відкритих джерел, тому можлива похибка. Із надходженням нових даних Еспресо оновлюватиме карту», – пише видання.

Нагадаємо, російська православна церква випустила «Патріарший календар» — офіційне видання РПЦ, куди включені всі діючі єпископи РПЦ і Української православної церкви Московського патріархату, при цьому останні описані саме як архієреї МП. До них включили трьох єпископів Миколаївської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, миколаївські нардепи майже одноголосно підтримали заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні, яким можуть припинити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.