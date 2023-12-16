Російська православна церква випустила «Патріарший календар» – офіційне видання РПЦ, куди включені всі діючі єпископи РПЦ і Української православної церкви Московського патріархату, при цьому останні описані саме як архієреї МП.

До них включили трьох єпископів Миколаївської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, пишуть «НикВести».

До «Патріаршого календаря», зокрема включили митрополита Миколаївського та Очаківського ПИТИРИМА, митрополита Вознесенського та Первомайського ОЛЕКСІЯ, а також єпископа Новобузького, вікарія Миколаївської єпархії ВАРНАВУ.

Відповідні ілюстрації сторінок патріаршого календаря опублікував митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря.

«У Мск випустили «Патріарший календар» – офіційне видання РПЦ, де всі діючі єпископи тієї структури, яка себе називає «незалежною УПЦ», – описані саме як архієреї Московського патріархату. Чи хтось із них письмово і офіційно заперечив/заперечить свою приналежність до МП?», – написав митрополит.

Він також звернув увагу, що ані митрополита Симеона (Шостацького), ані митрополита Олександра (Драбинка), які раніше були архієреями МП, немає в календарі: «Бо вони, на відміну від тих, чиї фото нижче можна бачити, реально розірвали свою підлеглість Моспатріархії».

Редакція «НикВести» надіслала до Миколаївської єпархії Української православної церкви Московського патріархату запит на коментар стосовно їх позиції щодо включення миколаївських єпископів УПЦ (МП) до «Патріаршого календаря» РПЦ та наразі чекає на відповідь.

Нагадаємо, миколаївські нардепи майже одноголосно підтримали заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні, яким можуть припинити діяльність Української православної церкви так званого Московського патріархату.