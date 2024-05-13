Російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 12 травня, о 14:20 ворог завдав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.
Також о 17:20 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Нагадаємо, в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.
Також вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.
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Російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 12 травня, о 14:20 ворог завдав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.
Також о 17:20 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Нагадаємо, в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.
Також вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.