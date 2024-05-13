Обстріли у Миколаївській області. Архівне фото «НикВести»

Російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 12 травня, о 14:20 ворог завдав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.

Також о 17:20 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.

Також вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.