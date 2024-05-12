Громадська організація матерів закликає українців дотримуватись щоденної «хвилини мовчання», ілюстративне фото

Громадська організація «Об’єднання матерів і дружин Захисників України» закликає українців дотримуватись щоденної «хвилини мовчання» по загиблим. Зокрема, вони створили соціальний ролик, спрямований на привернення уваги до загальнонаціональної «хвилини мовчання» та важливості її дотримання.

Його презентація приурочена до Дня матері, який відзначають 12 травня.

«Широкомасштабне вторгнення росії в Україну триває вже понад два роки. А збройна агресія рф — більш як 10. За цей час ми втратили тисячі Захисників і цивільних громадян. Тож гідне вшанування пам’яті загиблих — суспільно значуще питання», – зазначають вони.

Також у організації повідомили, що сьогодні не всі дотримуються загальнонаціональної хвилини мовчання, незважаючи те, що є відповідний Указ Президента України.

Головна героїня відео — жінка, яка втратила сина. І вона розповідає свою історію, історію всіх матерів. Вона показує, який біль проживає щодня.

Нагадаємо, Україна змогла ідентифікувати понад 2 800 тіл і фрагментів тіл військових. Ще не всі тіла військових передали українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається — потім їх передають рідним для гідного поховання. Зараз невідомо, скільки тіл захисників ще не ідентифікували.

Нагадаємо, лише нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення у війні з Росією загинула 31 тисяча українських військових.