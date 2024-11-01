В бюджеті Миколаївщини немає коштів на реставрацію фасаду музичного коледжу, — ОВА

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Станом на жовтень 2024 року в бюджеті Миколаївської області немає коштів на реставрацію фасаду історичної будівлі обласного коледжу музичного мистецтва.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Жодного рояля за 50 років не купили». Як попри війну й жахливі умови працює музичний коледж Миколаєва».

Наразі актуального проєкту реставрації будівлі коледжу немає, повідомили редакції у Департаменті архітектури та містобудування Миколаївської обласної військової адміністрації. Там кажуть, що попередній проєкт застарів й, можливо, доведеться замовляти новий.

— Проєкт розробили ще приблизно у 2016 році, але більш точної дати у нас немає. Враховуючи зміни у чинних державних будівельних нормах, його використання з метою коригування скоріш за все економічно недоцільно. Потрібно замовляти новий проєкт, — сказали там.

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті» Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті» Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Водночас коштів на реставрацію фасаду в бюджеті області наразі також немає, повідомили у департаменті. Єдиний можливий варіант сьогодні, кажуть там, — фінансування робіт коштом міжнародних донорів.

— В умовах воєнного стану та бойових дій це питання наразі не на часі. Тобто вирішення питання реставрації коледжу наразі можливе за умови ініціативи донорів. ДФРР або програми «Велике будівництво» та «Велика реставрація» наразі не фінансуються, — додали в ОВА.

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Керівництво закладу з розумінням ставиться до того, що під час війни їм не виділяють кошти на ремонт фасаду. Хоча не приховує, що й до цього питанню не приділяли достатньої уваги.

— Реконструкції ніякої не робиться, але ми з розумінням ставимося до цього. Зараз війна і, безумовно, всі сили треба спрямовувати на інше. То ми можемо трохи потерпіти. Але ми терпимо не тільки ці роки, що з 22-го. От скільки є заклад, стільки ми й терпимо. Завжди немає коштів, ніколи немає коштів: і 20 років тому не було, і 30 років тому не було, — сказав директор коледжу Анатолій Сирота.

У жовтні 2024 року «МикВісті» писали, що у центрі Миколаєва поступово зникає історична будівля одного з корпусів обласного коледжу музичного мистецтва. А також, що коледж вимушено планує скоротити місця для вступників у 2025 році.