Вогнеборці загасили сім пожеж на Миколаївщині минулої доби: на одній з них постраждали двоє людей
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- Марія Хаміцевич
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11:12, 03 листопада, 2024
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Минулої доби, 2 листопада, вогнеборці сім разів гасили пожежі у Миколаївській області. Горіли сухостій, автомобіль, та будинки. На пожежах постраждали двоє людей.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Двічі горіли суха трава та очерет на відкритих територіях області. Загальна площа, яку пройшов вогонь склала понад 2,5 гектарів.
У селі Станційне Баштанського району ліквідували горіння автомобіля Газель, припаркованого на приватній території, на площі 5 квадратних метрів.
Тричі займалось в житлових помешканнях. Вогнеборцям вдалося врятовати три житлових будинки та одну квартиру. З попередніми діагнозами «отруєння продуктами горіння» до лікарні госпіталізували 85-річну жінку та 67-річного чоловіка.
Всього до гасіння залучалось 12 одиниць техніки та 38 рятувальників, також вогнеборці місцевих пожежних охорон. Крім того, на місцях працювали правоохоронці та медики. В окремих випадках залучалась техніка від приватних підприємств.
Нагадаємо, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. За цей період від пожеж у регіоні загинуло 34 людини, ще 33 травмовані. Врятувати вдалося 25 людей, зазначають надзвичайники.
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