Вогнеборці загасили сім пожеж на Миколаївщині минулої доби: на одній з них постраждали двоє людей

Пожежа у Миколаївській області 2 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби, 2 листопада, вогнеборці сім разів гасили пожежі у Миколаївській області. Горіли сухостій, автомобіль, та будинки. На пожежах постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Двічі горіли суха трава та очерет на відкритих територіях області. Загальна площа, яку пройшов вогонь склала понад 2,5 гектарів.

У селі Станційне Баштанського району ліквідували горіння автомобіля Газель, припаркованого на приватній території, на площі 5 квадратних метрів.

Тричі займалось в житлових помешканнях. Вогнеборцям вдалося врятовати три житлових будинки та одну квартиру. З попередніми діагнозами «отруєння продуктами горіння» до лікарні госпіталізували 85-річну жінку та 67-річного чоловіка.

Всього до гасіння залучалось 12 одиниць техніки та 38 рятувальників, також вогнеборці місцевих пожежних охорон. Крім того, на місцях працювали правоохоронці та медики. В окремих випадках залучалась техніка від приватних підприємств.

Пожежа у Миколаївській області 2 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 2 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. За цей період від пожеж у регіоні загинуло 34 людини, ще 33 травмовані. Врятувати вдалося 25 людей, зазначають надзвичайники.