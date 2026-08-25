За добу на Миколаївщині сталося 45 пожеж, вигоріло понад 21 гектар
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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На Миколаївщині за добу, 24 та вночі 25 серпня рятувальники зареєстрували 45 пожеж. Більшість займань сталися на відкритих територіях, де горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Шість пожеж виникли у житловому секторі. В Очакові горів балкон на другому поверсі п’ятиповерхівки.
У Миколаєві за різними адресами зайнялися будинок, який наразі не використовується, сарай та квартира на четвертому поверсі дев’ятиповерхівки.
Ще два сараї горіли у селах Секретарка та Кумари Первомайського району. Загальна площа пожеж за добу перевищила 21 гектар, що дорівнює приблизно 30 футбольним полям.
Одна з пожеж сталася через необережне поводження з вогнем у селі Доброжанівка. Чоловік визнав свою провину, після чого на нього склали адміністративний протокол за порушення правил пожежної безпеки. Йому доведеться сплатити штраф.
Вплив пожеж на природу
Під час пожеж в екосистемах гинуть не лише рослини, а й дрібні тварини, птахи, комахи та інші живі організми. Частина з них не встигає врятуватися від вогню або задихається від диму. Пожежі також знищують місця існування тварин і птахів, їхні гнізда та кладки. Водночас відновлення випаленої території може тривати роками.
Нагадаємо, що 18 серпня у Миколаївській області сталося 65 пожеж, три з яких виникли внаслідок бойових дій, три — у житловому секторі та 59 — в екосистемах.
Загалом у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.
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