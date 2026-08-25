 За добу на Миколаївщині сталося 45 пожеж, вигоріло понад 21 гектар

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Головна Новини Інциденти 11:26, 25 серпня, 2026

За добу на Миколаївщині сталося 45 пожеж, вигоріло понад 21 гектар

На Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНСНа Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за добу, 24 та вночі 25 серпня рятувальники зареєстрували 45 пожеж. Більшість займань сталися на відкритих територіях, де горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Шість пожеж виникли у житловому секторі. В Очакові горів балкон на другому поверсі п’ятиповерхівки.

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У Миколаєві за різними адресами зайнялися будинок, який наразі не використовується, сарай та квартира на четвертому поверсі дев’ятиповерхівки.

Ще два сараї горіли у селах Секретарка та Кумари Первомайського району. Загальна площа пожеж за добу перевищила 21 гектар, що дорівнює приблизно 30 футбольним полям.

Одна з пожеж сталася через необережне поводження з вогнем у селі Доброжанівка. Чоловік визнав свою провину, після чого на нього склали адміністративний протокол за порушення правил пожежної безпеки. Йому доведеться сплатити штраф.

На Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНСНа Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНС
На Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНСНа Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНС
На Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНСНа Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНС

Вплив пожеж на природу

Під час пожеж в екосистемах гинуть не лише рослини, а й дрібні тварини, птахи, комахи та інші живі організми. Частина з них не встигає врятуватися від вогню або задихається від диму. Пожежі також знищують місця існування тварин і птахів, їхні гнізда та кладки. Водночас відновлення випаленої території може тривати роками.

Нагадаємо, що 18 серпня у Миколаївській області сталося 65 пожеж, три з яких виникли внаслідок бойових дій, три — у житловому секторі та 59 — в екосистемах.

Загалом у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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