Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик під час засідання онлайн-сесії, скриншот трансляції

Депутати усіх партій в Миколаївській обласній раді проголосували за підтримку «плану перемоги» Володимира Зеленського.

Про це свідчать оприлюднені результати голосування під час онлайн-сесії 31 жовтня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що проєкт рішення був підтриманий одноголосно і майже без обговорень.

Коли депутатка від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських звернулась з питанням, чи передбачено в цьому плані боротьба з корупцією, голова обласної ради Антон Табунщик відповів: «У плані президента є ті всі пункти, які є в плані президента».

Поіменний перелік голосуючих депутатів:

Обрані від «Слуги народу»:

Валерій Бєдний — «за»;

Володимир Висоцький — «за»;

Олена Герасимчук — «за»;

Віталій Гомерський — «за»;

Ігор Кіч — «за»;

Ігор Мухарський — «за»;

Володимир Погадаєв — «за»;

Віталій Порхун — «за»;

Ігор Савченко — «за»;

Антон Табунщик — «за»;

Іван Кухта — «за»;

Владислав Мартиченко — «за»;

Ірина Шабільянова — «за»;

Віталій Шевченко — «за»;

Ігор Щербина — «за».



Обрані від «Опозиційна партія — За життя»:

Денис Андрєєв — «за»;

Євген Горбуров — «за»;

Валентина Корольова — «за»;

Сергій Майборода — «за»;

Ірина Підпала — «за»;

Тетяна Потапенко — «за».

Обрані від «Наш край»:

Юрій Єлінєвський — «за»;

Андрій Закусілов — «за»;

Надія Іванова — «за»;

Олександр Кукуруза — «за»;

Володимир Поточняк — «за»;

Григорій Ташлик — «за»;

Світлана Федорова — «за».

Обрані від «За майбутнє»:

Ольга Григорʼєва — «за»;

Олександр Пліткін — «за»;

Наталія Тернавська — «за».

Обрані від «Пропозиція»:

Валентин Бойко — «за»;

Андрій Волков — «за»;

Олександр Мосін — «за»;

Сергій Шульгач — «за».

Обрані від «Європейська солідарність»:

Олена Масалітіна — «за»;

Алла Ряжських — «за».

Результати поіменного голосування Результати поіменного голосування

Нагадаємо, 31 жовтня депутати Миколаївської обласної ради одноголосно підтримали президента Володимира Зеленського.

Як за «плану перемоги» Володимира Зеленського голосувала Миколаївська міська рада: список.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав План перемоги президента України Володимира Зеленського. Віталій Кім подякував команді президента за презентацію Плану перемоги. За його словами, важливо, щоб іноземні партнери побачили єдність України в реалізації цього плану.

Що передбачає «план перемоги» Зеленського?

Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня. План включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.

Основні пункти «плану перемоги»: