Депутати Миколаївщини одноголосно схвалили План перемоги Зеленського та просили підтримки міжнародних партнерів

Антон Табунщик. Скриншот засідання сесії обласної ради

Депутати Миколаївської обласної ради одноголосно підтримали президента Володимира Зеленського.

За відповідне рішення депутати проголосували на сесій у четвер, 31 жовтня, повідомляють «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зачитав текст документу, який передбачає підтримку плану перемоги.

Крім того, депутати від імені територіальної громади закликають міжнародних партнерів, у тому числі іноземні регіони-партнери Миколаївщини – Королівство Данія, Плевенська область Республіки Болгарія, Карловицька жупанія Республіки Хорватія, Народний уряд провінції Шаньсі Китайської Народної Республіки, Аджарська Автономна Республіка Республіки Грузія, Південночеський край Чеської Республіки, префектура Хіого Японії, уряд/адміністрація землі Нижня Саксонія Федеративної Республіки Німеччина, підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників.

Скриншот звернення депутатів щодо підтримки плану перемоги Зеленського Скриншот звернення депутатів щодо підтримки плану перемоги Зеленського

Під час обговорення депутатка Алла Ряжських звернулась з питанням, чи передбачено в цьому плані боротьба з корупцією.

«Мене бентежить один пункт. Пан презедент каже, що у нас один ворог – російський агресор. Це абсолютно правильно. Але ми кожен день бачимо марафон мародерів. У нас кожен день якісь скандали по коріпції, інвалідності і таке інше. Скажіть, в цьому плані передбачається боротьба с корупцією?», — запитала вона.

На що Антон Табунщик відповів: «У плані президента є ті всі пункти, які є в плані президента».

Після цього питання винесли на голосування. Документ підтримали одноголосно 36 депутатів.

Нагадаємо, що 29 жовтня депутати Миколаївської міської ради планують направити звернення з проханням підтримати План перемоги Зеленського до міст-побратимів та міст-партнерів Миколаєва.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав План перемоги президента України Володимира Зеленського. Віталій Кім подякував команді президента за презентацію Плану перемоги. За його словами, важливо, щоб іноземні партнери побачили єдність України в реалізації цього плану.

Що передбачає План перемоги Зеленського?

Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня. План включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.

Основні пункти Плану перемоги: