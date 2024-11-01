На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

Депутати голосують за «план перемоги» Зеленського, скриншот з трансляції засідання онлайн-сесії

Депутати усіх партій в Миколаївській міській раді проголосували за підтримку «плану перемоги» Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати голосування під час онлайн-сесії 30 жовтня, пишуть «плану перемоги» .

Присутні на сесії 33 депутати одностайно підтримали президентський план. Перелік імен голосуючих:

«Слуга народу»:

Раміль Агабеков — «за»;

Тетяна Домбровська — «за»;

Олександр Розумний — «за»;

Юрій Степанець — «за»;

Віталій Кім Віталій — «за»;

Олена Кузьміна — «за».

«Пропозиція»:

Олександр Береза — «за»;

Марія Грачова — «за»;

Дмитро Іванов — «за»;

Максим Коваленко — «за»;

Євгеній Павлович — «за»;

Федір Панченко — «за»;

Петров Анатолій — «за»;

Ганна Ременнікова — «за»;

Олександр Сєнкевич — «за»;

Дмитро Січко — «за»;

Володимир Топчий — «за»;

Дмитро Фалько — «за»;

Андрій Янтар — «за».

«Опозиційна платформа — За життя»:

Олег Афанасьєв — «за»;

Ірина Бойченко — «за»;

Валерій Дашевський — «за»;

Артем Ільюк — «за»;

Марина Мазанко — «за»;

Олександр Мєдвєдєв — «за»;

Зінаїда Моторна — «за»;

Євген Прудник — «за»;

Владлена Транська — «за»;

Єлизавета Тріщанович — «за»;

Артем Хачатуров — «за».

«Європейська солідарність»:

Олена Кісельова — «за».

«Наш край»:

Сергій Кантор — «за».

Також «за» проголосував депутат ліквідованої фракції «Партії Шарія» у Миколаївській міській раді Микола Карцев.

Як відомо, 30 жовтня Миколаївська міська рада звернулась до європейських міст-побратимів з проханням підтримати президентський План перемоги для подальшої підтримки Збройних сил України.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав План перемоги президента України Володимира Зеленського. Віталій Кім подякував команді президента за презентацію Плану перемоги. За його словами, важливо, щоб іноземні партнери побачили єдність України в реалізації цього плану.

Що передбачає «план перемоги» Зеленського?

Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня. План включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.

Основні пункти «плану перемоги»: