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За кордоном створять спецдепартаменти для охочих повернутися в Україну, — Зеленський

Володимир Зеленський. Архівне фото «МикВісті»Володимир Зеленський. Архівне фото «МикВісті»

Уряд працює над створенням спецдепартаментів за кордоном для підтримки українців, які хочуть повернутися додому. Такі представництва мають з'явитися в Польщі та Німеччині.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. 

За його словами, ці департаменти будуть частиною нової міграційної політики, що закладена у внутрішньому «плані перемоги», який зараз розробляється. 

Як зазначив Президент, у нових департаментах українці зможуть отримати інформацію про можливості працевлаштування в Україні, що допоможе відновити зв'язок із рідною країною. 

«Там будуть програми працевлаштування в Україні, бо ці люди втратили навіть інформаційний зв'язок. Їм десь треба збиратися, отримувати інформацію не лише з інтернету», — сказав він.

Крім того, Зеленський підкреслив, що питання повернення громадян є складним, оскільки деякі країни зацікавлені тільки в працюючих українцях, а не працевлаштованих спонукають до повернення в Україну. Як приклад він навів Німеччину, де з більш мільйона українців щонайменше 300 тисяч ніде не працюють і «навіть не роблять спроб працевлаштуватися».

«Лідери та країни хочуть, щоб у них залишилися лише ті українці, які працюють, та шукають способи змусити повернутися до України тих українців, які не працюють. Ця частина людей повернеться, бо соціальні виплати зникнуть. Країни припинять їм допомагати, як тільки їхнє суспільство почне це підтримувати», — вважає Зеленський.

Президент також зазначив, що багато українців чекають завершення війни, щоб повернутися в Україну, коли економічна ситуація покращиться.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій «план перемоги», який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.

Нагадаємо, що журналісти The Times оприлюднили чотири пункти «плану перемоги», який Володимир Зеленський планує представити президентові США Джо Байдену. Однак в Офісі президента заявили, що не ознайомлювали журналістів з цією інформацією.

Також Президент України Володимир Зеленський у вересні зустрівся із кандидатом у Президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку та представив План перемоги.

Також повідомлялось, що на засіданні фракції «Слуга народу», у якому взяв участь президент Володимир Зеленський, було обговорено створення в уряді нової інституції під робочою назвою «Міністерство повернення українців».

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не будуть примусово повернуті до України. Разом з тим Україні треба повернути додому з-за кордону 7,5 мільйона українців — і дорослих, і дітей. Він наголосив, що повернення українців потрібно, зокрема, для забезпечення економіки країни після війни. В Україні зараз налічують 10,8 мільйона пенсіонерів, а 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.

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