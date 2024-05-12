Мітинг «Не мовчи! Полон вбиває!» у Миколаєві, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Сьогодні, 12 травня, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових.

Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Мітинг «Не мовчи! Полон вбиває!» у Миколаєві, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Мітинг «Не мовчи! Полон вбиває!» у Миколаєві, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Мітинг «Не мовчи! Полон вбиває!» у Миколаєві, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Мітинг «Не мовчи! Полон вбиває!» у Миколаєві, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Мітинг «Не мовчи! Полон вбиває!» у Миколаєві, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Мітинг «Не мовчи! Полон вбиває!» у Миколаєві, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Мітинг «Не мовчи! Полон вбиває!» у Миколаєві, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Мітингувальники вимагають звільнити військових, які тривалий час перебувають в російському полоні.

Нагадаємо, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону.