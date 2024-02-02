Журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

Про це заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко.

«Допоможіть упізнати. Думаю, ви і без підказок розумієте, де працюють ці люди — з огляду на те, що днями цілком конкретна структура повідомила, що підвищує рівень безпеки медіа», — написала журналістка.

Стежка за Bihus.Info. Фото опублікувала Аліса Юрченко Стежка за Bihus.Info. Фото опублікувала Аліса Юрченко Стежка за Bihus.Info. Фото опублікувала Аліса Юрченко

Вона зазначила, що інформацію можна скидати на пошту: ng@bihus.info.

Стежка за Bihus.Info. Фото опублікувала Аліса Юрченко Стежка за Bihus.Info. Фото опублікувала Аліса Юрченко Стежка за Bihus.Info. Фото опублікувала Аліса Юрченко

Що сталось?

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

Нагадаємо, що 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт» і «зрадник».

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки медійників Bihus.Info.