Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Відео супроводжується знецінювальними підписами щодо їх роботи.

За словами Дениса Бігуса, він немає права засуджувати за вживання «трави», але тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

«Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами. Ми маємо бути чесними, адже вимагаємо чесності від інших. На жаль, частина команди порушила наші принципи і цінності, наслідком будуть жорсткі кадрові зміни. Така поведінка — вибір дорослих людей, проте за цей вибір у свідомій команді відповідає кожен», — йдеться у тексті до відеокоментаря Дениса Бігуса.

Окрім того, у поширеному відео є і маніпуляція щодо того, що наркотичні речовини вживали саме журналісти, хоча фігурують там водії-оператори та SMM.

«Це неправда, і з самого відео це видно», — наголосили у Bihus.Info.

Про те, хто отримав записи телефонних розмов та встановив камеру в будиночку, який орендувала команда, досі нічого невідомо.

В коментарі hromadske редактор Bihus.Info Максим Опанасенко зауважив, що співробітники довго займаються специфічною роботою, повʼязаною з великою кількістю посадовців і правоохоронців. І серед останніх розслідувань проєкту, як наголосив Опанасенко, були зокрема й гучні матеріали про правоохоронців.

«Ми не можемо виключати, що це в тому числі спроба тиску через подібне переслідування», — резюмував редактор проєкту журналістських розслідувань.

Повідомляється, що у Bihus.Info розглядають можливість звернення до правоохоронців із заявою про стеження за співробітниками проєкту.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.