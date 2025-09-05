Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Родина очільника кіберполіції Виходця після «розлучення» обзавелася елітними активами

Журналісти виявили розкішні активи родини очільника кіберполіції Виходця. Скрин з відео Bihus.InfoЖурналісти виявили розкішні активи родини очільника кіберполіції Виходця. Скрин з відео Bihus.Info

Родина начальника Департаменту кіберполіції України Юрія Виходця почала набувати дорогих активів одразу після його офіційного розлучення. Попри це, дружина Наталія Виходець щороку публічно відзначає річницю весілля, а подружжя продовжує проводити час разом.

Як йдеться в розслідуванні Bihus.Info, Юрій Виходець очолив Департамент кіберполіції наприкінці 2021 року. У його деклараціях раніше вказувалися лише дві квартири та орендований автомобіль. Водночас у 2016 році його дружина зникла з декларацій. Саме тоді вона відкрила салон краси в елітному містечку Совіньйон під Одесою, де нерухомість подібної площі коштує щонайменше 200 тисяч доларів. У соцмережах жінка демонструє дорогі прикраси, годинники на кшталт Rolex вартістю понад 10 тисяч доларів і розкішний відпочинок за кордоном.

Ймовірно Rolex у колишньої дружини очільника Департаменту кіберполіції України. Фото: Bihus.InfoЙмовірно Rolex у колишньої дружини очільника Департаменту кіберполіції України. Фото: Bihus.Info

За словами журналістів, будівля салону записана на її батька Олександра Лабунця, який також не мав офіційних доходів, достатніх для такої покупки. Матір Наталії, Римма Лабунець, володіє будинком площею майже 300 квадратних метрів у Совіньйоні, мінімальна вартість якого становить близько 300 тисяч доларів. За даними журналістів, саме Наталія подарувала цей будинок матері перед своїм «розлученням».

Попри офіційний розрив у 2016 році, жінка продовжує публікувати зворушливі дописи про шлюб, а журналісти фіксують, як вона проводить час разом з Юрієм Виходцем. При цьому він пересувається на BMW 7 серії 2022 року випуску, вартість якого сягає близько 100 тисяч доларів, але авто відсутнє в його декларації.

Bihus.Info також нагадує, що раніше у своїх розслідуваннях моделі та власники студій OnlyFans скаржилися на побори з боку кіберполіції.

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич виступив з ініціативою запровадити обов’язкове декларування доходів для журналістів, які працюють в офіційно зареєстрованих українських медіа.

Сєнкевич хоче, щоб журналісти декларували доходи: «Щоб розуміти, хто платить їм зарплату»
В Одесі експосадовицю міськради підозрюють у приховуванні активів на ₴9 млн
На Львівщині депутат міськради 3 роки не подавав декларації, бо не вміє користуватися комп’ютером
Apple Pay