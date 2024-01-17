Керівник проекту Bihus.Info Денис Бігус. Скріншот з відео

Служба безпеки України розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки медійників Bihus.Info.

Про це у середу, 17 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України - незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

«На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин», – пише пресслужба.

Що сталось?

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

Нагадаємо, що 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт» і «зрадник».