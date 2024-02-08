Дорожній знак при в’їзді у Очаків. Фото з Facebook

На Миколаївщині через суд намагаються повернути 15 гектарів лісів на Очаківщині. Їх вартість оцінили у понад півмільярда гривень.

Про це повідомляють у прокуратурі Миколаївщини.

Правоохоронці встановили, що Держгеокадастр при формуванні ділянок сільськогосподарського призначення та передачі їх у власність територіальної громади, порушив законодавство та включив до їх складу землі лісового фонду «Очаківського лісомисливського господарства».

Зазначається, що цінні землі перейшли до комунальну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення. Наразі, судом відкрито провадження у справі, розгляд триває.

Нагадаємо, що у червні минулого року Березанський районний суд затвердив передачу у державну власність земельної ділянки громадянина для «індивідуального дачного будівництва» вартістю майже мільйон гривень.

Також повідомлялося, що на території Чорноморської сільської ради Миколаївського району з приватної власності забрали 15 гектарів лісів. Ця територія повернута до державної власності.