Березанський районний суд Миколаївської області задовольнив позов Миколаївської окружної прокуратури щодо передачі у державну власність земельної ділянки громадянина для «індивідуального дачного будівництва» вартістю майже мільйон гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Як зазначає прокуратура, земельна площа перебувала у постійному користуванні державного підприємства ДП «Очаківське лісомисливське господарство».

При тому, ділянка належить до земель державного лісового фонду та розташована в прибережній захисній смузі Тилігульського лиману.

— Такі цінні землі мають перебувати виключно у державній або комунальній власності, їх надання у приватну власність та забудова житловими об’єктами прямо заборонені законодавством. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою вживатимуться заходи до його реального виконання,— йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, площа незаконно переданої ділянки становить 8 соток.

Нагадаємо, у Миколаєві державі вимагають повернути землі лісу, які міськрада незаконно передала під забудову. Мова йде про земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйона гривень.

Раніше, на Миколаївщині прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність чотири земельні ділянки Національного парку «Бузький Гард».

До того повідомлялося, що Миколаєву повернули зелену зону біля автовокзалу, де планували будувати ТЦ.