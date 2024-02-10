Будинок жителя Миколаєва Валентина Чечуя зруйнувала вибухова хвиля ракетного удару вранці 7 лютого. Повністю розтрощено і автівку, на якій чоловік працював у таксі.
Кореспонденти «НикВести» побували на місці події та поспілкувались з Валентином Григоровичем.
Ворожа атака сталася близько 6-ї ранку. Проте жодного звука чоловік не почув, а прокинувся від удару люстри по голові.
— Я крізь сон відчув удар по голові. Встав, вікна нема, двері вибиті, їх просто розтрощило на дрібні шматочки. Вийшов на вулицю, а тут просто суцільний жах. Горів газ, скрізь у сусідів знесло дахи. Потім виявилось, що ще й сусід тяжко поранений помер, — розповів він.
У дворі Валентина Григоровича два будинки: основний, де жив його хворий на деменцію тесть, та літня прибудова. Перший будинок зруйнований суцільно: там впали стелі, вибиті вікна, двері. Дах відсутній повністю. Усі меблі та особисті речі опинились під грудою уламків та розбитого скла. У меншому, як каже чоловік, «можна якось жити».
88-річного дідуся відвезли до притулку для тимчасових переселенців, сам же Валентин Григорович їхати відмовився. Те, що не зруйнувала ракета, розкрадуть мародери, каже чоловік.
— І стеля впала, і вікна, а якось так вийшло, що Господь нас милував, і ми живі. Будинок можливо відбудувати, але які це кошти, незрозуміло. Порахувати це неможливо. Я навіть не знаю, скільки зараз коштує шифер, і за що це все робити… Обіцяють виплати, але коли це все буде? Ми ж не одні, нас багато. Дідусю потрібно тепло та їжа. А я собі щось буду робити в маленькому будиночку, якось жити, бо покинути це неможливо. Мало того, що зруйновано все, так ти можеш залишитись без усього нажитого. Доведеться залишитися, — пояснив чоловік.
Комунальні служби видали йому брезент, плівку та бруски, аби мінімально утеплити і зашити дірки.
— Я не знаю, наскільки цього вистачить. Думаю, хоча б маленький дім можно накрити і переховуватись. Зима не закінчилась, якщо не накрить, все зруйнується. Двері якісь знайду, затягну вікна, а брезентом накрию дах. А потім будемо якось відновлюватись, бо життя триває, — з сумом в очах каже Валентин Григорович.
Показуючи дім зсередини, чоловік заходить до вітальні, і зупиняється біля сімейного кутка, де стояла бібліотека, сервант та портрети родичів. Поруч з купою зруйнованих меблів та побитого скла вікон ні посуд, ні фото, ні книжки не постраждали жодним чином.
— Бібліотека лишалась у спадок від брата нашого дідуся. Книги збирали ще за часів Радянського Союзу, коли це було великим дефіцитом: детективи, пригоди. А тепер нікому вона не потрібна. Якщо хтось хоче, ми можемо навіть віддати, бо шкода. Все зруйновано, а портрет сімейний висить і в серванті посуд цілісінький, навіть не ворухнувся. Якісь чари, — дивується він.
На подвірʼї біля вирви російської ракети Валентин Григорович припаркував своє авто. Декілька років чоловік працював на ньому у таксі — це був його єдиний заробіток. Їздити на ній можливо, але вона потребує ремонту.
Ми хочемо допомогти Валентину Григоровичу для того, аби він міг відремонтувати свою машину і продовжити заробляти. За реквізитами, які ми публікуємо, ви можете перерахувати чоловіку будь-яку суму коштів.
Номер картки Валентина Григоровича: 5363542097044086
Під ранок у місті близько 6-ї ранку пролунали перші вибухи. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
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Будинок жителя Миколаєва Валентина Чечуя зруйнувала вибухова хвиля ракетного удару вранці 7 лютого. Повністю розтрощено і автівку, на якій чоловік працював у таксі.
Кореспонденти «НикВести» побували на місці події та поспілкувались з Валентином Григоровичем.
Ворожа атака сталася близько 6-ї ранку. Проте жодного звука чоловік не почув, а прокинувся від удару люстри по голові.
— Я крізь сон відчув удар по голові. Встав, вікна нема, двері вибиті, їх просто розтрощило на дрібні шматочки. Вийшов на вулицю, а тут просто суцільний жах. Горів газ, скрізь у сусідів знесло дахи. Потім виявилось, що ще й сусід тяжко поранений помер, — розповів він.
У дворі Валентина Григоровича два будинки: основний, де жив його хворий на деменцію тесть, та літня прибудова. Перший будинок зруйнований суцільно: там впали стелі, вибиті вікна, двері. Дах відсутній повністю. Усі меблі та особисті речі опинились під грудою уламків та розбитого скла. У меншому, як каже чоловік, «можна якось жити».
88-річного дідуся відвезли до притулку для тимчасових переселенців, сам же Валентин Григорович їхати відмовився. Те, що не зруйнувала ракета, розкрадуть мародери, каже чоловік.
— І стеля впала, і вікна, а якось так вийшло, що Господь нас милував, і ми живі. Будинок можливо відбудувати, але які це кошти, незрозуміло. Порахувати це неможливо. Я навіть не знаю, скільки зараз коштує шифер, і за що це все робити… Обіцяють виплати, але коли це все буде? Ми ж не одні, нас багато. Дідусю потрібно тепло та їжа. А я собі щось буду робити в маленькому будиночку, якось жити, бо покинути це неможливо. Мало того, що зруйновано все, так ти можеш залишитись без усього нажитого. Доведеться залишитися, — пояснив чоловік.
Комунальні служби видали йому брезент, плівку та бруски, аби мінімально утеплити і зашити дірки.
— Я не знаю, наскільки цього вистачить. Думаю, хоча б маленький дім можно накрити і переховуватись. Зима не закінчилась, якщо не накрить, все зруйнується. Двері якісь знайду, затягну вікна, а брезентом накрию дах. А потім будемо якось відновлюватись, бо життя триває, — з сумом в очах каже Валентин Григорович.
Показуючи дім зсередини, чоловік заходить до вітальні, і зупиняється біля сімейного кутка, де стояла бібліотека, сервант та портрети родичів. Поруч з купою зруйнованих меблів та побитого скла вікон ні посуд, ні фото, ні книжки не постраждали жодним чином.
— Бібліотека лишалась у спадок від брата нашого дідуся. Книги збирали ще за часів Радянського Союзу, коли це було великим дефіцитом: детективи, пригоди. А тепер нікому вона не потрібна. Якщо хтось хоче, ми можемо навіть віддати, бо шкода. Все зруйновано, а портрет сімейний висить і в серванті посуд цілісінький, навіть не ворухнувся. Якісь чари, — дивується він.
На подвірʼї біля вирви російської ракети Валентин Григорович припаркував своє авто. Декілька років чоловік працював на ньому у таксі — це був його єдиний заробіток. Їздити на ній можливо, але вона потребує ремонту.
Ми хочемо допомогти Валентину Григоровичу для того, аби він міг відремонтувати свою машину і продовжити заробляти. За реквізитами, які ми публікуємо, ви можете перерахувати чоловіку будь-яку суму коштів.
Номер картки Валентина Григоровича: 5363542097044086
Під ранок у місті близько 6-ї ранку пролунали перші вибухи. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.