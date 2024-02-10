Будинок жителя Миколаєва Валентина Чечуя зруйнувала вибухова хвиля ракетного удару вранці 7 лютого. Повністю розтрощено і автівку, на якій чоловік працював у таксі.

Кореспонденти «НикВести» побували на місці події та поспілкувались з Валентином Григоровичем.

Ворожа атака сталася близько 6-ї ранку. Проте жодного звука чоловік не почув, а прокинувся від удару люстри по голові.

— Я крізь сон відчув удар по голові. Встав, вікна нема, двері вибиті, їх просто розтрощило на дрібні шматочки. Вийшов на вулицю, а тут просто суцільний жах. Горів газ, скрізь у сусідів знесло дахи. Потім виявилось, що ще й сусід тяжко поранений помер, — розповів він.

У дворі Валентина Григоровича два будинки: основний, де жив його хворий на деменцію тесть, та літня прибудова. Перший будинок зруйнований суцільно: там впали стелі, вибиті вікна, двері. Дах відсутній повністю. Усі меблі та особисті речі опинились під грудою уламків та розбитого скла. У меншому, як каже чоловік, «можна якось жити».

Валентин Чечуй, скриншот «НикВести»

88-річного дідуся відвезли до притулку для тимчасових переселенців, сам же Валентин Григорович їхати відмовився. Те, що не зруйнувала ракета, розкрадуть мародери, каже чоловік.

— І стеля впала, і вікна, а якось так вийшло, що Господь нас милував, і ми живі. Будинок можливо відбудувати, але які це кошти, незрозуміло. Порахувати це неможливо. Я навіть не знаю, скільки зараз коштує шифер, і за що це все робити… Обіцяють виплати, але коли це все буде? Ми ж не одні, нас багато. Дідусю потрібно тепло та їжа. А я собі щось буду робити в маленькому будиночку, якось жити, бо покинути це неможливо. Мало того, що зруйновано все, так ти можеш залишитись без усього нажитого. Доведеться залишитися, — пояснив чоловік.

Комунальні служби видали йому брезент, плівку та бруски, аби мінімально утеплити і зашити дірки.

— Я не знаю, наскільки цього вистачить. Думаю, хоча б маленький дім можно накрити і переховуватись. Зима не закінчилась, якщо не накрить, все зруйнується. Двері якісь знайду, затягну вікна, а брезентом накрию дах. А потім будемо якось відновлюватись, бо життя триває, — з сумом в очах каже Валентин Григорович.

Книги з бібліотеки Валентин Григорович готовий віддати бажаючим, скриншот «НикВести» Неушкоджений посуд у серванті, скриншот «НикВести»

Показуючи дім зсередини, чоловік заходить до вітальні, і зупиняється біля сімейного кутка, де стояла бібліотека, сервант та портрети родичів. Поруч з купою зруйнованих меблів та побитого скла вікон ні посуд, ні фото, ні книжки не постраждали жодним чином.

— Бібліотека лишалась у спадок від брата нашого дідуся. Книги збирали ще за часів Радянського Союзу, коли це було великим дефіцитом: детективи, пригоди. А тепер нікому вона не потрібна. Якщо хтось хоче, ми можемо навіть віддати, бо шкода. Все зруйновано, а портрет сімейний висить і в серванті посуд цілісінький, навіть не ворухнувся. Якісь чари, — дивується він.

Валентин Григорович біля пошкодженої авітвки, скриншот «НикВести» Пошкоджене авто зсередини, скриншот «НикВести»

На подвірʼї біля вирви російської ракети Валентин Григорович припаркував своє авто. Декілька років чоловік працював на ньому у таксі — це був його єдиний заробіток. Їздити на ній можливо, але вона потребує ремонту.

Ми хочемо допомогти Валентину Григоровичу для того, аби він міг відремонтувати свою машину і продовжити заробляти. За реквізитами, які ми публікуємо, ви можете перерахувати чоловіку будь-яку суму коштів.

Номер картки Валентина Григоровича: 5363542097044086

Атака по Миколаєву 7 лютого

Під ранок у місті близько 6-ї ранку пролунали перші вибухи. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.