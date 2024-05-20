Російський корабель «Циклон» / Фото з відкритих джерел

Керівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив про вірогідність втрати Чорноморським флотом РФ останнього носія крилатих ракет у Криму.

Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини», коментуючи інформацію про ймовірне ураження у Севастополі корабля ВМФ РФ «Циклон».

— Було уражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер перебувають. Решту інформації зараз ми верифікуємо, але, звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот у Криму втратив останнього носія крилатих ракет», — сказав Дмитро Плетенчук.

Водночас він наголосив, що необхідно зачекати офіційного підтвердження інформації.

Раніше 19 травня ЗМІ поінформували, що у тимчасово окупованому Севастополі під ракетний удар, імовірно, потрапив корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів». Корабель, імовірно, потоплений, загинули шестеро військових ЧФ РФ, ще 11 дістали поранення.

Нагадаємо, Військово-Морські сили України у неділю, 19 травня, повідомили про знищення російського морського тральщика «Ковровець».