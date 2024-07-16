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У Вознесенську у понеділок, 15 липня, сталось аварійне вимкнення водопостачання, спричинене надмірним споживанням води. Лише за вихідні споживання становило 660 кубічних метрів на годину.

Про це повідомив міський голова Євген Величко.

За словами мера, надмірне споживання — основна причина нестачі води, що призвела до зменшення рівня води в резервуарі до критичної позначки нижче 30 сантиметрів.

— Мер пояснює, що така ситуація може стати причиною утворення повітряної воронки, яка завоздушує систему і призводить до пориву водомережі та вимкнення електродвигунів-насосів. Для вирішення необхідно заповнити резервуари у 2,5 метри. Комунальне підприємство робить все можливе для вирішення проблеми, — заявив Євген Величко.

Наразі на водоканалі у Вознесенську встановлено 360 кВт сонячної станції та підключенню її до лінії РЕС. Крім того, там працюють 4 генератори.

— Один на насосній станції «Болгарка» потужністю 80 кВт, який працює під час відключення світла і забезпечує водою жителів «Болгарки». Аналогічний генератор потужністю 60 кВт на КНС біля 4 школи та два генератори потужністю 60 та 78 кВт, що працюють вночі на наповнення резервуарів. Щоденно для роботи генераторів ми витрачаємо 270 літрів дизеля, — додав мер.

Актуальними проблема з відсутністю води лишається для районів Болгарки, Кримкавказ, Пряме та верхні поверхи 3-го району, до якого влада обіцяє здійснювати підвіз води за заявками

Наразі міська влада зокрема закликає місцевих до економії води на полив городу та технічні потреби.

— Прошу всіх жителів громади з розумінням ставитися до ситуації та завжди мати запас питної води вдома, — звернувся до місцевих мер.

У коментарях під дописом міської ради про відключення місцеві масово скаржаться на те, що води у деяких районах немає вже майже тижнями.

Скриншот коментарів з допису Скриншот коментарів з допису

Станом на сьогодні, 16 липня, вознесенсці пишуть, що воді і досі немає.

Скриншот коментарів з допису

Як відсутність води на Миколаївщині повʼязана з графіками відключення світла?

З початку травня 2024 року в Україну повернулись масові відключення електроенергії в регіонах, спричинені масштабними пошкодженнями обʼєктів критичної інфраструктури. Сотні тисяч споживачів залишилися без світла, а з ним зникала і вода, адже вся робота систем та обладнання залежить від електрики.

2 липня повідомлялось, що у Вознесенську та населених пунктах громади годинами немає води через тривалу відсутність світла.

Подібна до Вознесенську проблема частково спостерігається і в Снігурівській громаді, про що неодноразово повідомляв керівник місцевої військової адміністрації Іван Кухта.

Проблеми з водопостачанням виникли через підвищений рівень забору води. Через це система водопровідних мереж не встигає наповнитись за дві години, коли є світло.

Пізніше частина населення Снігурівки залишилася без води через людей, які використовують воду з водопровідної мережі для поливу власних городів.

Детальніше про те, як працює комунальне підприємство «Миколаївводоканал» під час відключень світла та чи є загроза відключення води у разі тривалої відсутності електроенергії, ми розбирались в експлейнері «НикВести» «Водопостачання в блекаут. Чи готовий Миколаїв?».