Патріот. Фото з відкритих джерел.

Президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot, а також анонсував інші постачання для посилення протиповітряної оборони країни.

Про це Джо Байден сказав у ході відкриття саміту НАТО у Вашингтоні, пише Голос Америки.

За його словами, ЗРК Patriot буде надано: одну від США, дві від Німеччини та Румунії, ще одну Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами. Натомість Італія передасть Україні систему SAMP-T.

«Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів та військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використати», — сказав Джо Байден.

Президент США також додав, що його країна разом із партнерами працюють над наданням Україні цього року десятків додаткових стратегічних систем ППО. Зокрема, найближчими місяцями Україна має отримати системи протиповітряної оборони NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard.

Крім того, він зазначив, що США протягом наступного року перенаправлять в Україну перехоплювачі, які були заплановані для постачання інших країн.

«Наше послання Москві і світу чітке: наша підтримка України сильна і непохитна», — сказав Джо Байден.

Раніше повітряні сили розповіли, що Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, щоб убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.